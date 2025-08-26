В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

Спецпосланник Уиткофф: США хотят завершить конфликт на Украине до конца года

Спецпосланник президента Дональда Трампа США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине на заседании в Белом доме кабинета американской администрации во главе с Трампом.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — подчеркнул он.

Встреча Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске состоялась 15 августа. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Итоги встречи в Анкоридже комментировал сам Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

