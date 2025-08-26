Мир
21:20, 26 августа 2025Мир

В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спецпосланник президента Дональда Трампа США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине на заседании в Белом доме кабинета американской администрации во главе с Трампом.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — подчеркнул он.

Встреча Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске состоялась 15 августа. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Итоги встречи в Анкоридже комментировал сам Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

