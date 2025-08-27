Спецпосланник Трампа заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе

США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.

Ранее Уиткофф рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.