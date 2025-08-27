Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 27 августа 2025Мир

Спецпосланник Трампа заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе

Уиткофф: США ведут диалог с РФ по урегулированию на Украине на ежедневной основе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Globallookpress.com

США ведут диалог с Россией по урегулированию на Украине на ежедневной основе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы каждый день говорим с Россией», — отметил он. Чиновник также сообщил, что встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Он назвал это очень серьезным сигналом.

Ранее Уиткофф рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Спецпосланник Трампа отказался назвать ослабевающей российскую экономику

    В США назвали сроки поиска «ингридиентов» к мирному соглашению по Украине

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

    В США рассказали о рассмотрении Украиной мирного предложения России

    Спецпосланник Трампа заявил о диалоге с Россией по Украине на ежедневной основе

    Посол России в Белграде рассказал о давлении Запада на президента Сербии

    Россия предложила продлить действие резолюции Совбеза ООН по ядерной сделке

    В Словакии оценили возможный ответ Киеву на удары по «Дружбе»

    ВСУ ударили по Энергодару из ствольной артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости