01:48, 27 августа 2025

Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского

Уиткофф: США считают, что встреча Путина и Зеленского может состояться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Al Drago / Globallookpress.com

США считают, что встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент [США Дональд Трамп] может потребоваться за столом [переговоров], чтобы довести сделку до конца», — допустил чиновник.

Ранее спецпосланник рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.

