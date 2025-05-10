Спецпосланник Трампа не захотел нанимать своего переводчика на встречах с Путиным

NBC: Спецпосланник Трампа нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным решил воспользоваться услугами кремлевского переводчика, не нанимая собственного. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Уиткофф отказывался от переводчика на трех встречах с Путиным. Таким образом посланник президента Трампа нарушил устоявшийся протокол.

По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить некоторые нюансы в посланиях Путина и не мог самостоятельно проверить, что ему говорят.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что спецпосланник «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепартаментом».

Ранее сообщалось, что представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию ситуации, создали документ по прекращению конфликта, состоящий из 22 пунктов.