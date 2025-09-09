Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 9 сентября 2025Мир

Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

Mash: ЕС может признать новые регионы РФ в обмен на ввод миротворцев на Украину
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.

Выяснилось, что «коалиция желающих» готова отдать России всю территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать российский суверенитет над Крымом. В обмен страны «коалиции» хотят добиться от России согласия на ввод около 50 тысяч миротворцев стран Европейского союза (ЕС) и НАТО на украинскую территорию.

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Однако президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что военный контингент стран НАТО в случае его появления на территории Украины станет законной целью для Российской армии. По словам главы государства, именно возможное размещение иностранного контингента на Украине является одной из первопричин втягивания Киева в Североатлантический альянс.

Материалы по теме:
«Вы плетете заговор против США!» Как прошел визит Путина в Китай и почему Трампа взволновали переговоры российского президента?
«Вы плетете заговор против США!»Как прошел визит Путина в Китай и почему Трампа взволновали переговоры российского президента?
3 сентября 2025
«Мы нашли решение в 1944 году» Какие сценарии окончания конфликта предлагают Украине и чем уникален опыт Финляндии?
«Мы нашли решение в 1944 году»Какие сценарии окончания конфликта предлагают Украине и чем уникален опыт Финляндии?
Сегодня

Европа намерена оккупировать Украину

Кроме того, в результате взлома стало известно о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Так, в сети оказалась карта под заголовком «Объединенные силы "Коалиции желающих"» от 16 апреля. На ней изображена схема размещения иностранных военных на Украине.

Утверждается, что Франция намерена добывать на территории республики полезные ископаемые, Великобритания — контролировать логистические хабы. Польша и Румыния якобы получат территории Украины. Предполагаемую операцию планируется согласовать с Киевом.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

26 стран готовы отправить войска на Украину

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.

По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

Материалы по теме:
«Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО
«Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО
8 сентября 2025
Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?
Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?
8 сентября 2025

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам встречи в Париже сообщила, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    МИД Финляндии скупо отреагировал на заявление Медведева о репарациях

    Бывший российский мэр-бизнесмен отдал государству миллиард рублей

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей благодаря совету кассирши

    Следователи заинтересовались падением московского врача из окна элитного ЖК

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости