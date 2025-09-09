Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

Mash: ЕС может признать новые регионы РФ в обмен на ввод миротворцев на Украину

Страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Данная информация была получена хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции.

Выяснилось, что «коалиция желающих» готова отдать России всю территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать российский суверенитет над Крымом. В обмен страны «коалиции» хотят добиться от России согласия на ввод около 50 тысяч миротворцев стран Европейского союза (ЕС) и НАТО на украинскую территорию.

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Однако президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что военный контингент стран НАТО в случае его появления на территории Украины станет законной целью для Российской армии. По словам главы государства, именно возможное размещение иностранного контингента на Украине является одной из первопричин втягивания Киева в Североатлантический альянс.

Европа намерена оккупировать Украину

Кроме того, в результате взлома стало известно о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Так, в сети оказалась карта под заголовком «Объединенные силы "Коалиции желающих"» от 16 апреля. На ней изображена схема размещения иностранных военных на Украине.

Утверждается, что Франция намерена добывать на территории республики полезные ископаемые, Великобритания — контролировать логистические хабы. Польша и Румыния якобы получат территории Украины. Предполагаемую операцию планируется согласовать с Киевом.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

26 стран готовы отправить войска на Украину

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.

По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам встречи в Париже сообщила, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.