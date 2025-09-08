Россия
Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

Военкор Котенок ответил на предложение Орбана разделить Украину на три части
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на три части после завершения конфликта. Российский военный корреспондент Юрий Котенок поправил европейского политика, заявив, что предложенных им частей не будет. По мнению военкора, Украину действительно ждет разделение по окончании специальной военной операции (СВО), но по другому сценарию.

Орбан выделил российскую, западную и демилитаризованную части Украины

Как заявил Орбан, после прекращения боевых действий Украину ждет разделение на три части. По его мнению, именно это означают гарантии безопасности, о которых сейчас рассуждают в Европе.

Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Венгерский премьер отметил, что Запад фактически признал существование российской зоны. «Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины», — заявил Орбан. В то же время «об очертаниях и статусе» западной зоны пока нельзя сказать ничего определенного, указал политик. По словам премьер-министра Венгрии, сейчас ведется дискуссия о создании демилитаризованной зоны и о том, сколько километров она составит.

Фото: Inquam Photos / Reuters

В России заявили, что российской и украинской зон не будет

Военкор Юрий Котенок, комментируя слова Орбана, отметил, что европейского политика следует поправить. По его мнению, российской и украинской зон на Украине после завершения СВО не будет.

Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия. И «украинской» тоже не будет — будет западная

Юрий Котеноквоенный корреспондент

По мнению Котенка, вне зависимости от того, сколько областей формально останется под контролем Киева, «к украинской субъектности это отношения иметь уже не будет». Кроме того, военкор считает, что «реальный торг» по вопросу демилитаризованной зоны еще не начался, несмотря на то, что он «во-многом ключевой». «Учитывая не только ширину полосы, но и то, кем она будет заполнена», — заключил он.

Фото: Stringer / Reuters

На Западе предрекли альтернативный раздел Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также допускал, что страну после окончания СВО ждет раздел на три части. «В этом сценарии РФ заберет земли имперского освоения (восточную и южную части)», — писал он. В центральной части страны, по его мнению, будет образована Украина, похожая на современную Белоруссию, а на западных территориях страны будут воплощать свои идеи «профессиональные украинцы».

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не допустит второго раздела Украины.

Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, предположил, что если Зеленский продолжит «раздражать» соседей на Западе, страну разделят между Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. По его словам, Польше отойдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк. Румыния получит территории Черновцов и Буджака, Закарпатье же поделят Венгрия и Словакия. Остальные территории отойдут России.

