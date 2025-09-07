Мир
19:23, 7 сентября 2025

Орбан предрек раздел Украины после завершения конфликта

Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина будет поделена на три зоны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

После завершения конфликта Украина будет поделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную. Раздел страны после прекращения боевых действий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«[Западные] гарантии фактически означают раздел Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Запад уже признал существование российской зоны контроля на Украине, а споры теперь идут только о размере территорий, которые будут контролироваться Москвой.

Ранее Орбан заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его словам, попытка Киева одержать победу на поле боя напрасна.

