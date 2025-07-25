Орбан: Украина продолжает проигрывать в конфликте, время не на ее стороне

Украинцы продолжают проигрывать в конфликте с Россией, время не на их стороне, но они напрасно пытаются одержать победу на поле боя. Перспективы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Время не на стороне Киева. Это было так год назад, это верно и сейчас (...). Я пытался объяснить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что для него эта война проиграна или же будет проиграна в считаные секунды, потому что никто и никогда не побеждал ядерную сверхдержаву», — заявил глава венгерского правительства.

Орбан напомнил, что в июле 2024 года он пытался донести до украинского правительства, что стране стоит открыться для инициатив по достижению мира. По его словам, киевские власти отвергли это предложение. Премьер резюмировал, что украинцы «заплатили за это высокую цену, в то время как Будапешт делал все, что мог, для урегулирования кризиса».

17 июля Орбан заявил, что планы Европейского союза победить Россию на поле боя, используя Украину, являются безумными, так как ядерную державу одолеть невозможно. Он отметил, что у ВСУ нет никаких условий для победы над Российской армией.