Планы Европейского союза (ЕС) победить Россию на поле боя, используя Украину, являются безумными, так как ядерную державу одолеть невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Ultrahang.
Он отметил, что у Украины нет никаких условий для победы над Россией.
«Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?» — сказал Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча президентов России и США, в ходе которой стороны достигнут соответствующих договоренностей.