Орбан оценил планы ЕС победить Россию

Орбан: Планы ЕС победить Россию, используя Украину, являются безумным

Планы Европейского союза (ЕС) победить Россию на поле боя, используя Украину, являются безумными, так как ядерную державу одолеть невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Ultrahang.

Он отметил, что у Украины нет никаких условий для победы над Россией.

«Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?» — сказал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча президентов России и США, в ходе которой стороны достигнут соответствующих договоренностей.