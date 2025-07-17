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23:33, 17 июля 2025Мир

Орбан оценил планы ЕС победить Россию

Орбан: Планы ЕС победить Россию, используя Украину, являются безумным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Планы Европейского союза (ЕС) победить Россию на поле боя, используя Украину, являются безумными, так как ядерную державу одолеть невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Ultrahang.

Он отметил, что у Украины нет никаких условий для победы над Россией.

«Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?» — сказал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча президентов России и США, в ходе которой стороны достигнут соответствующих договоренностей.

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