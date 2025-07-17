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21:16, 17 июля 2025Мир

Орбан назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Орбан: Для украинского урегулирования нужна встреча президентов РФ и США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча президентов России и США, в ходе которой стороны достингут соответствующих договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире YouTube-канала Ultrahang.

«Пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение (урегулирование конфликта не будет возможным)», — назвал условие Орбан.

По его словам, президенты России и США должны обсудить не только Украину, но и вопросы, связанные с ценами на энергоносители, экономическими санкциями и контролем над вооружениями.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.

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