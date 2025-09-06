Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 6 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли раздел Украины из-за Зеленского

Журналист Боуз: Если Зеленский продолжит раздражать соседей, Украину разделят
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если Владимир Зеленский продолжит «раздражать» соседей на Западе, страну разделят между Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в микроблоге X (ранее — Twitter).

По словам Боуза, Польше в случае сохранения Зеленским прежней политики отойдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк. Румыния получит территории Черновцов и Буджака, Закарпатье же поделят Венгрия и Словакия.

Журналист предрек, что остальные земли Украины достанутся России.

Ранее в Венгрии раскрыли позицию страны по вступлению Украины в Евросоюз.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего игрока «Зенита» пригрозили лишить российского паспорта за высказывания об СВО. В ответ футболист написал открытое письмо

    Зеленский назвал число ударов российских войск с начала сентября

    На Западе предрекли раздел Украины из-за Зеленского

    Российская чиновница назвала тараканами спасающих свое имущество людей

    Российская фигуристка показала фото в бикини с отдыха

    Киев готовил диверсантов на гражданских объектах

    Стало известно о попытках ВСУ сосредоточить силы у двух российских областей

    Дрон ВСУ ударил по «ГАЗели» в российском регионе

    В Кремле назвали врагами России спонсировавшие ВСУ западные компании

    Вирусолог назвал возможную причину распространения ВИЧ на Чукотке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости