Журналист Боуз: Если Зеленский продолжит раздражать соседей, Украину разделят

Если Владимир Зеленский продолжит «раздражать» соседей на Западе, страну разделят между Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в микроблоге X (ранее — Twitter).

По словам Боуза, Польше в случае сохранения Зеленским прежней политики отойдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк. Румыния получит территории Черновцов и Буджака, Закарпатье же поделят Венгрия и Словакия.

Журналист предрек, что остальные земли Украины достанутся России.

