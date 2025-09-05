Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна против вступления Украины в ЕС

Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в Европейский союз (ЕС), несмотря на позицию России. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел (МИД) и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал непонятным отказ Будапешта поддержать вступление Киева в Евросоюз, если Москва не высказывает возражений.

«Что ж, президент Зеленский снова судит по себе. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно мнение венгров, и они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС» — написал глава венгерского МИД.

Сийярто пояснил, что венгры не хотят, чтобы украинцы уничтожили фермеров, рынок труда и безопасность страны. «Поэтому, хотя президент Зеленский доверяет россиянам, мы не поддержим вступление Украины в ЕС», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не возражала против членства Киева в ЕС, но вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. По словам российского лидера, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов РФ.