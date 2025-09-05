Путин назвал позицию Россию по интеграции Киева в НАТО и в ЕС

Россия никогда не возражала против членства Киева в Европейском союзе (ЕС), но вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Позицию Москвы по интеграции соседней страны в международные альянсы назвал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит — вступление в ЕС. И, повторяю, это законный выбор Украины», — заявил российский лидер.

Он добавил, что при этом стремление Украины вступить в НАТО, возникшее после госпереворота в 2014 году, Москву «совершенно не устраивает». По словам Путина, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.

Ранее Путин назвал войска НАТО законными целями России в случае появления на Украине. По словам российского лидера, после достижения мира необходимости в размещении там западных войск не будет.