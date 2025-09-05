Мир
Путин назвал первопричину втягивания Украины в НАТО

Путин назвал иностранные войска одной из первопричин втягивания Украины в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Иностранные контингенты на Украине — одна из первопричин втягивания страны в НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО», — сказал он.

По словам российского лидера, после достижения мира на Украине необходимости в размещении там западных войск не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. Глава Белого дома отметил, что между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

