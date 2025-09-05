Мир
Трамп захотел переговорить с Путиным

Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о желании переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

3 сентября Путин рассказал, что Трамп попросил его встретиться с Зеленским.

