В США сообщили о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Американский президент Дональд Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе заседания «коалиции желающих», его цитирует ТАСС.

Кроме того, чиновник сообщил, что сейчас Трамп открыт к рассмотрению любых способов, которые могут привести к завершению украинского конфликта.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.