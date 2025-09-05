Мир
В США сообщили о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Уиткофф: Трамп готов провести встречу с Путиным и Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американский президент Дональд Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе заседания «коалиции желающих», его цитирует ТАСС.

Кроме того, чиновник сообщил, что сейчас Трамп открыт к рассмотрению любых способов, которые могут привести к завершению украинского конфликта.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.

