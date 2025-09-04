Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

Уиткофф ушел со встречи «коалиции желающих» через 45 минут после начала

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже, на которой обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после ее начала. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда».

В заседании, помимо Стива Уиткоффа, также участвовали президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, лидер Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц подключились дистанционно, премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прилететь из-за поломки правительственного самолета.

Уиткофф отдельно встретился с Зеленским

После ухода с заседания «коалиции желающих» спецпредставитель Трампа отдельно встретился с Зеленским. Перед этим глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров провели совместную встречу с американским чиновником и советниками по национальной безопасности европейских стран.

Как сообщается, встреча Зеленского и Уиткоффа закончилась в 15:06 по Москве и продлилась около 25 минут. При этом в 15:00 они должны были вернуться на совместную онлайн-конференцию европейских политиков с Дональдом Трампом.

По итогам заседания Владимир Зеленский заявил об обсуждении гарантий безопасности Украине на земле, на море, в воздухе и киберпространстве. По его словам, участники встречи сошлись во мнении о сохранении потенциала Вооруженных сил Украины.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

«Коалиция желающих» решила поставить Украине дальнобойные ракеты

Канцелярия премьер-министра Великобритании сообщила по итогам встречи в Париже о готовности стран «коалиции желающих» поставлять Украине ракеты большой дальности. В Лондоне также заявили о «нерушимом обязательстве» перед Украиной, поддержанном Трампом. В обращении Кир Стармер заявил о недоверии к президенту России Владимиру Путин и вновь призвал к усилению санкционного давления на Москву.

3 сентября Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины. По его словам, страны «коалиции желающих» готовы предоставить гарантии в случае прекращения огня и рассчитывают на совместное обсуждение проекта с Дональдом Трампом.

По итогам встречи 4 сентября президент Франции заявил о готовом предложении по гарантиям безопасности для Украины, включающем в себя также размещение войск.

26 стран заявили о готовности отправить войска на Украину или поддержать размещение вооруженного контингента

Макрон также анонсировал, что в ближайшее время европейские страны определят роль Вашингтона в размещении войск на территории Украины. По его словам, США и европейские страны введут новые антироссийские санкции в случае, если в ближайшие недели не состоится новый раунд переговоров.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

В Британии заявили о расколе «коалиции желающих»

Как пишет Financial Times (FT), «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину. По словам источников издания, участники формата поделились на следующие группы:

сторонники размещения войск на Украине во главе с Великобританией;

противники размещения контингента во главе с Италией;

неопределившиеся во главе с Германией.

При этом официальный представитель Елисейского дворца заявил FT о завершении технической работы над гарантиями безопасности. «Сегодня мы сделали достаточно, чтобы заявить американцам о нашей готовности взять на себя ответственность при условии, что они возьмут на себя свою», — подчеркнули в Париже.

По информации Spiegel, перед заседанием 4 сентября Берлин предлагал ограничиться мерами по поддержке ПВО Украины и производства высокоточного оружия большой дальности. Правительство Германии также было готово рассмотреть отправку войск на украинскую территорию при условии участия США и заключения соглашений по урегулированию конфликта.