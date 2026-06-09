Сексологи опровергли популярный миф об анальном сексе

Перед анальным сексом не нужно отказываться от еды, считают сексолог Джавай Фрай-Некрасова и сексотерапевт Дженни Скайлер. О популярном заблуждении они рассказали в интервью HuffPost.

Скайлер подчеркнула, что опасения испачкаться во время анального секса сильно преувеличены. По ее словам, прямая кишка большую часть времени остается пустой, поскольку каловые массы хранятся выше — в толстой кишке. «Это хорошая новость: при разумной подготовке анальные практики оказываются гораздо менее грязными, чем принято считать», — отметила сексотерапевт.

При этом Фрай-Некрасова указала, что некоторые продукты действительно могут вызвать дискомфорт. Она посоветовала перед таким видом интимной близости избегать очень острой пищи, жирных и жареных блюд, а также продуктов, усиливающих газообразование, в том числе бобовых, капусты, брокколи и лука. Кроме того, нежелательные последствия во время анального секса могут спровоцировать молочные продукты при непереносимости лактозы, искусственные подсластители и большое количество алкоголя.

Специалисты также рекомендовали не переедать непосредственно перед сексом и оставить организму несколько часов на переваривание пищи. По их словам, гораздо важнее прислушиваться к особенностям собственного пищеварения и сохранять спокойствие, чем пытаться достичь недостижимого уровня подготовки.

Ранее сексолог Ангелина Прыткова дала мужчинам важный совет об интимной близости. По ее словам, в момент, когда женщина близка к оргазму, нельзя менять технику, скорость, темп или характер движения.