Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 9 июня 2026Забота о себе

Сексологи опровергли популярный миф об анальном сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Перед анальным сексом не нужно отказываться от еды, считают сексолог Джавай Фрай-Некрасова и сексотерапевт Дженни Скайлер. О популярном заблуждении они рассказали в интервью HuffPost.

Скайлер подчеркнула, что опасения испачкаться во время анального секса сильно преувеличены. По ее словам, прямая кишка большую часть времени остается пустой, поскольку каловые массы хранятся выше — в толстой кишке. «Это хорошая новость: при разумной подготовке анальные практики оказываются гораздо менее грязными, чем принято считать», — отметила сексотерапевт.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

При этом Фрай-Некрасова указала, что некоторые продукты действительно могут вызвать дискомфорт. Она посоветовала перед таким видом интимной близости избегать очень острой пищи, жирных и жареных блюд, а также продуктов, усиливающих газообразование, в том числе бобовых, капусты, брокколи и лука. Кроме того, нежелательные последствия во время анального секса могут спровоцировать молочные продукты при непереносимости лактозы, искусственные подсластители и большое количество алкоголя.

Специалисты также рекомендовали не переедать непосредственно перед сексом и оставить организму несколько часов на переваривание пищи. По их словам, гораздо важнее прислушиваться к особенностям собственного пищеварения и сохранять спокойствие, чем пытаться достичь недостижимого уровня подготовки.

Ранее сексолог Ангелина Прыткова дала мужчинам важный совет об интимной близости. По ее словам, в момент, когда женщина близка к оргазму, нельзя менять технику, скорость, темп или характер движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности. В чем его обвиняют?

    На Западе заявили об ожидании ВСУ наступления России на Одессу

    Звезда «Аквамена» вместе с Bentley создал уникальный электрокар

    В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

    Боровшаяся за права сирот учительница несколько месяцев насиловала приемного сына

    Сексологи опровергли популярный миф об анальном сексе

    Россия обратилась с требованием к генсеку ООН

    Обнаружена неочевидная причина развития деменции

    Россиянам назвали самые вредные продукты

    США заявили о намерении добиваться сделки с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok