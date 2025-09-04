Премьер Испании отменил визит на саммит по Украине

Премьер Испании Санчес не поехал на саммит по Украине из-за поломки самолета

Премьер-министр Испании Педро Санчес не поехал на саммит «коалиции желающих» по Украине в Париж из-за поломки самолета. Об этом сообщает испанская газета El País.

«Председатель правительства Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид после того, как начал свою поездку в Париж на саммит по Украине из-за поломки служебного самолета», — говорится в материале.

Несмотря на отмену визита из-за поломки воздушного судна, Санчес примет участие в саммите по видеосвязи.

Издание отмечает, что самолеты, которыми пользуются глава государства, премьер и министры, очень старые. Много раз возникали поломки, однако высокая стоимость ремонта и потенциальные политические разногласия откладывали решение этой проблемы.

Ранее Педро Санчес заявил, что двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в Газе могут подорвать ее авторитет на мировой арене. Испанский премьер назвал реакцию Евросоюза на действия Израиля одной из самых мрачных страниц международных отношений XXI века.