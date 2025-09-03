Мир
08:22, 3 сентября 2025

Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Juan Medina / Reuters

Двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в Газе могут подорвать ее авторитет на мировой арене. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает The Guardian.

«Корни этих войн совершенно разные, но в конечном итоге мир смотрит на Европейский союз (ЕС) и на западное общество и спрашивает: "Почему вы придерживаетесь двойных стандартов, когда речь идет об Украине и когда речь идет о секторе Газа?"» — сказал политик.

Испанский премьер назвал реакцию ЕС на действия Израиля одной из самых мрачных страниц международных отношений XXI века. «В ЕС мы до сих пор выступали за приостановку стратегического партнерства ЕС с Израилем», — добавил он.

Ранее Санчез раскритиковал отказ ЕС приостановить соглашение об ассоциации с Израилем за нарушение прав человека в секторе Газа. «Нелогично, что мы ввели против России 18 пакетов санкций, (...) и при этом Европа, [следуя] двойным стандартам, даже не смогла приостановить действие соглашения [об ассоциации с Израилем]», — сказал он.

