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15:59, 26 июня 2025Мир

Премьер Испании указал на двойные стандарты ЕС в отношении России

Премьер Испании раскритиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес указал на двойные стандарты в подходах Европейского союза (ЕС) в отношении Израиля и России. Его слова приводит портал Infobae.

Санчес раскритиковал отказ ЕС приостановить соглашение об ассоциации с Израилем за нарушение прав человека в секторе Газа и заявил, что будет добиваться принятия этого решения на предстоящем европейском саммите.

«Нелогично, что мы ввели против России 18 пакетов санкций, (...) и при этом Европа, [следуя] двойным стандартам, даже не смогла приостановить действие соглашения [об ассоциации с Израилем]», — сказал он.

Ранее член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что поддержка «Большой семеркой» Израиля в конфликте с Ираном является лицемерием и демонстрирует двойные стандарты G7.

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