Премьер Испании раскритиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и России

Премьер-министр Испании Педро Санчес указал на двойные стандарты в подходах Европейского союза (ЕС) в отношении Израиля и России. Его слова приводит портал Infobae.

Санчес раскритиковал отказ ЕС приостановить соглашение об ассоциации с Израилем за нарушение прав человека в секторе Газа и заявил, что будет добиваться принятия этого решения на предстоящем европейском саммите.

«Нелогично, что мы ввели против России 18 пакетов санкций, (...) и при этом Европа, [следуя] двойным стандартам, даже не смогла приостановить действие соглашения [об ассоциации с Израилем]», — сказал он.

Ранее член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что поддержка «Большой семеркой» Израиля в конфликте с Ираном является лицемерием и демонстрирует двойные стандарты G7.