В России назвали лицемерием поддержку Израиля странами G7

Сенатор Джабаров заявил, что поддержка Израиля демонстрирует лицемерие стран G7

Поддержка «Большой семеркой» Израиля в конфликте с Ираном является лицемерием. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит «Взгляд».

Подобное поведение, отметил политик, демонстрирует двойные стандарты G7, так как страны, входящие в объединение осуждают Россию за проведение спецоперации, но при этом оправдывают удары Израиля по Ирану.

«Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 — анахронизм прошлого века», — пояснил сенатор.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» поддержали Израиль и назвали Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. В совместном заявлении G7 также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.