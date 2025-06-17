Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 17 июня 2025Мир

Лидеры G7 поддержали Израиль

Лидеры стран G7 поддержали Израиль, назвав Иран источником террора
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Лидеры стран Большой семерки (G7) поддержали Израиль, назвав Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. Об этом указано в совместном заявлении G7, передает ТАСС.

«Иран — главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — заявили в организации.

В документе также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал свергнуть власти Ирана. «Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее начнем новую главу на Ближнем Востоке — главу толерантности, надежды и мира», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

    Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

    Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

    Россиянин описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар»

    Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за иранского обстрела

    Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

    Губернатор раскрыл подробности перехвата четырех десятков дронов ВСУ над регионом России

    В России бывший директор самолетостроительной фирмы попался на коррупции

    Момент уничтожения беспилотника над Тамбовской областью сняли на видео

    Россиянам раскрыли срок появления безопасных для здоровья арбузов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости