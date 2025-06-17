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05:32, 17 июня 2025Мир

В США призвали свергнуть власти Ирана

Сенатор Грэм: Израиль и США должны закрыть главу иранского аятоллы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Израиль и США должны свергнуть власти Ирана и начать «новую главу» на Ближнем Востоке. С таким призывом выступил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Fox News.

«Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке — главу толерантности, надежды и мира», — сказал он.

По его словам, Израилю следует уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, чтобы затем беспрепятственно «стереть с лица земли» все иранские мощности электрогенерации, а также нефтяную инфраструктуру страны. Это, добавил сенатор, поставит вопрос о выживании Ирана как государства.

Прежде Грэм потребовал от президента США Дональда Трампа полного уничтожения иранской ядерной программы. «Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — сказал он.

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