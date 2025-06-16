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13:59, 16 июня 2025Мир

Американский сенатор потребовал от Трампа полного уничтожения иранской ядерной программы

CBS: Сенатор Грэм потребовал от Трампа уничтожения ядерной программы Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал от президента США Дональда Трампа полного уничтожения иранской ядерной программы. Об этом парламентарий сообщил в эфире CBS News.

«Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в США, вероятно, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем.

До этого старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил вступление США в конфликт между Израилем и Ираном. По словам ученого, Трамп может ввести войска в Иран, если будут атакованы американские военные базы.

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