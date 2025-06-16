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08:59, 16 июня 2025Мир

США начали подготовку к возможному вступлению в конфликт между Израилем и Ираном

MWM: США перебрасывают самолеты-дозаправщики из-за конфликта Израиля и Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в США, вероятно, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне», — говорится в материале.

Как отмечает издание, США перебрасывают самолеты для дозаправки истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМС США на случай, если Вашингтон станет более активным участником конфликта. По другой версии, самолеты отправили на Ближний Восток для дозаправки израильских сил.

По данным журнала, количество перебрасываемых самолетов уже превысило 30, однако их число продолжает расти.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил вступление США в конфликт между Израилем и Ираном. По его словам, президент США Дональд Трамп может ввести войска в Иран, если будут атакованы американские военные базы.

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