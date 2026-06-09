Звезда «Аквамена» вместе с Bentley создал уникальный электрокар

Голливудский актер Джейсон Момоа вместе с Bentley создал Blower Jnr. с черепом в салоне

Известный голливудский актер, режиссер, увлеченный автолюбитель и автоколлекционер Джейсон Момоа пополнил свой парк еще одним автомобилем. Речь идет о глубоко персонализированной версии Bentley Blower Jnr — уменьшенной на 15 процентов электрической реплики знаменитого компрессорного гоночного Bentley образца 1929 года, пишет Carscoops.

Исходную модель разработала британская компания Hedley Studios совместно с Bentley Motors. Но исполнитель роли Аквамена решил, что машине не хватает характера. В результате получился единственный в своем роде экземпляр, собранный более чем из сотни изготовленных на заказ или специально доработанных деталей. Кузов выкрашен в оригинальный оттенок Momoa Crimson, а экстерьер дополнен накладками из патинированной латуни. Приборная панель сделана из гавайской древесины коа, что дает эффект благородной старины.

В салоне установили табличку «Momoa 1 of 1» и, пожалуй, самую характерную для актера деталь — вырезанный вручную латунный селектор передач в виде черепа. По информации Hedley Studios, только на изготовление этого черепа у мастеров ушло более ста часов работы. Появилась и заказная эмблема радиатора с числом 666. Выглядит зловеще, но в ателье пояснили: это дань уважения деду Момоа, носившему прозвище Эль Диабло.

Blower Jnr — разрешенная для дорог общего пользования электрическая копия культового автомобиля Bentley 4½ Litre Supercharged. Мотор мощностью 20 лошадиных сил (15 киловатт) обеспечивает запас хода около 105 километров (65 миль). Машина сертифицирована для передвижения по дорогам Великобритании, Европы и США. Как пишет источник, это самый экстравагантный в мире круизер для неспешных поездок по приморским городкам: автомобиль не способен развить даже 80 километров в час.

Точное количество автомобилей Джейсона Момоа найти в открытых источниках не представляется возможным. Известно, что стоимость его коллекции превышает один миллиона долларов. У актера есть Cadillac Series 62 Coupe Deville 1956 года, Aston Martin DB5, масл-кар Oldsmobile 442 1970 года, электрический Rolls-Royce Phantom II и другие автомобили. Кроме того, он имеет несколько байков, главное место среди которых занимает Harley-Davidson Panhead Chopper 1956 года.

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