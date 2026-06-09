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04:31, 9 июня 2026Наука и техника

Обнаружена неочевидная причина развития деменции

Front Nutr: Низкий уровень магния в крови повышает риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Тайваня выяснили, что низкий уровень магния в крови связан с повышенным риском развития деменции, особенно сосудистой, у взрослых старше 50 лет. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.

В анализе использовали данные более 325 000 человек из международной базы TriNetX. Пациенты с двумя измерениями магния ниже 1,7 мг/дл в течение года имели на 33 процента более высокий риск деменции по сравнению с людьми с нормальными показателями. Сильнее всего связь наблюдалась для сосудистой деменции (рост риска на 63 процента), а также отмечались повышенные риски инсульта и смерти от всех причин.

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Ученые подчеркивают, что магний важен для работы сосудов, нервной системы и обмена веществ. Его недостаток может приводить к ухудшению кровотока в мозге, воспалению и нарушению нейротрансмиссии — факторам, способствующим когнитивным нарушениям.

Результаты остались стабильными при анализе подгрупп по возрасту и полу, а повторные измерения магния позволили надежно оценить длительный дефицит. Также исследователи отметили, что слишком высокий уровень магния может быть связан с похожими рисками, что указывает на возможный «U-образный» эффект.

По словам авторов, эти данные могут помочь выявлять группы людей с повышенным риском когнитивного снижения и разрабатывать стратегии профилактики, включая коррекцию питания и контроль минерального баланса.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление орехов снижает риск развития деменции.

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