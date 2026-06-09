В бундестаге назвали крупнейшую ошибку Германии

Котре назвал отказ от атомной энергетики одной из главных ошибок Германии

Отказ от атомной энергетики стал одной из крупнейших ошибок Германии. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, Берлин «из-за своей наивности и идеологического подхода» разрушил свою технологическую базу и потерял собственные знания в этой области, в связи с чем ФРГ будет вынуждена приглашать специалистов со всего мира.

«Для меня это совершенно непонятно и является одной из самых серьезных ошибок, допущенных в Германии за последние десятилетия», — сказал депутат.

Ранее схожее мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Оглядываясь назад, я считаю, что отказ Германии от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Если мы всерьез настроены на борьбу с изменением климата, то газ и уголь гораздо хуже атомной энергетики», — сказала она.