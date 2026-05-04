Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

Фон дер Ляйен назвала отказ Германии от АЭС стратегической ошибкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ от ядерной энергетики стратегической ошибкой Германии. Ее слова передает Clash Report.

«Оглядываясь назад, я считаю, что отказ Германии от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Если мы всерьез настроены на борьбу с изменением климата, то газ и уголь гораздо хуже атомной энергетики», — сказала она.

По ее словам, атомные электростанции (АЭС) необходимы как минимум в случаях, когда «солнце не светит и ветер не дует», а ветровые электростанции и солнечные панели не могут вырабатывать электричество.

Ранее фон дер Ляйен призвала европейские страны развивать зеленую и ядерную энергетику, чтобы избежать зависимости от углеводородных энергоносителей.