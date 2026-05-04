Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

00:55, 4 мая 2026Мир

Фон дер Ляйен назвала отказ Германии от АЭС стратегической ошибкой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ от ядерной энергетики стратегической ошибкой Германии. Ее слова передает Clash Report.

«Оглядываясь назад, я считаю, что отказ Германии от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Если мы всерьез настроены на борьбу с изменением климата, то газ и уголь гораздо хуже атомной энергетики», — сказала она.

По ее словам, атомные электростанции (АЭС) необходимы как минимум в случаях, когда «солнце не светит и ветер не дует», а ветровые электростанции и солнечные панели не могут вырабатывать электричество.

Ранее фон дер Ляйен призвала европейские страны развивать зеленую и ядерную энергетику, чтобы избежать зависимости от углеводородных энергоносителей.

