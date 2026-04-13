В Евросоюзе вспомнили еще об одной альтернативе углеводородам

Фон дер Ляйен: Странам Евросоюза надо развивать ядерную энергетику

Европейский союз платит слишком большую цену за зависимость от углеводородных энергоносителей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, этот вид импорта в ближайшие годы станет самой дорогой опцией. Поэтому странам объединения следует развивать зеленую и ядерную энергетику. Отмечается, что заявления ЕК о реанимации атомного сегмента прозвучали впервые за последнее десятилетие.

Ранее издание The New York Times сообщило, что энергетический кризис, вызванный нападением США на Иран и последовавшей за этим блокировкой Ормузского пролива, возродил интерес к атомной энергетике. Например, в Италии, которая сильно зависит от импорта газа, правительство премьер-министра Джорджи Мелони предложило закон о развитии новых ядерных технологий с целью обеспечения к 2050 году 11-22 процентов потребности в электроэнергии за счет атомной энергетики. В свою очередь, министр экономики Германии Катерина Райхе признала, что прекращение использования атомной энергии было огромной ошибкой, теперь этой стране ЕС не хватает энергии.