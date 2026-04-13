15:03, 13 апреля 2026Экономика

В Евросоюзе вспомнили еще об одной альтернативе углеводородам

Фон дер Ляйен: Странам Евросоюза надо развивать ядерную энергетику
Кирилл Луцюк

Фото: Charles Platiau / Reuters

Европейский союз платит слишком большую цену за зависимость от углеводородных энергоносителей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, этот вид импорта в ближайшие годы станет самой дорогой опцией. Поэтому странам объединения следует развивать зеленую и ядерную энергетику. Отмечается, что заявления ЕК о реанимации атомного сегмента прозвучали впервые за последнее десятилетие.

Ранее издание The New York Times сообщило, что энергетический кризис, вызванный нападением США на Иран и последовавшей за этим блокировкой Ормузского пролива, возродил интерес к атомной энергетике. Например, в Италии, которая сильно зависит от импорта газа, правительство премьер-министра Джорджи Мелони предложило закон о развитии новых ядерных технологий с целью обеспечения к 2050 году 11-22 процентов потребности в электроэнергии за счет атомной энергетики. В свою очередь, министр экономики Германии Катерина Райхе признала, что прекращение использования атомной энергии было огромной ошибкой, теперь этой стране ЕС не хватает энергии.

