Иранский кризис вдохнул новую жизнь в атомную энергетику

NYT: Иранский кризис повысил популярность АЭС по всему миру

Энергетический кризис, вызванный нападением США на Иран и последовавшей за этим блокировкой Ормузского пролива, стал причиной возрождающегося интереса к атомной энергетике. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Газета обратила внимание, что после того, как война на Ближнем Востоке отрезала потребителей по всему миру от энергоносителей, атомная энергетика стала все чаще восприниматься как альтернативный источник энергии, менее уязвимый к внешним потрясениям. Более того, у АЭС появляется все больше поклонников даже там, где этого никто не ждал. Например, на Тайване, президент которого Лай Циндэ заявил, что остров должен быть открыт для ядерной энергетики. Оказалось, что когда там закрыли все АЭС, страна осталась в крайне неустойчивом положении, так как попала в жесткую зависимость от импорта энергоносителей. Между тем тайваньская промышленность предъявляет все более высокий спрос на драгоценные киловатты.

В Японии также наметились шаги, направленные на то, чтобы предотвратить остановку действующих реакторов и облегчить их перезапуск. Власти Южной Кореи заявили, что ускорят работы на пяти из десяти атомных электростанциях, находящихся на техническом обслуживании, чтобы их можно было перезапустить побыстрее. По словам исполнительного директора Института экономики энергетики Японии Тацуи Терадзавы, даже если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, шок, пережитый из-за перебоев в поставках сжиженного природного газа, станет веской причиной стремиться к развитию ядерной энергетики.

В свою очередь, директор по исследованиям в области энергетического перехода в консалтинговой компании Wood Mackenzie Дэвид Браун заявил, что ближневосточный конфликт будет иметь долгосрочные последствия для атомной энергетики, которая получит немало политической поддержки.

Тем временем в Италии, которая также сильно зависит от импорта газа, правительство премьер-министра Джорджи Мелони предложило закон о развитии новых ядерных технологий с целью обеспечения к 2050 году 11-22 процентов потребности в электроэнергии за счет атомной энергетики. Парламент Швейцарии в настоящее время обсуждает предложение об отмене запрета на строительство новых атомных электростанций.

В Германии, которая в свое время отказалась от АЭС, также зазвучали призывы к их возрождению. Так, министр экономики ФРГ Катерина Райхе констатировала, что прекращение использования атомной энергии было огромной ошибкой, «и нам не хватает этой энергии».

В первой половине марта появилась информация, что власти Италии всерьез взялись за реанимацию атомной энергетики. Ее чиновники уже посетили Канаду для изучения соответствующих разработок, а также обратились за консультациями к французским коллегам.