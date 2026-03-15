Европейская страна возродит забытую технологию из-за проблем с газом

Bloomberg: Италия собирается возродить атомную энергетику из-за дорогого газа

Спустя почти 40 лет после закрытия в Италии последнего ядерного реактора власти этой европейской страны собрались возродить атомную энергетику, видя в ней лекарство от упадка экономики. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, команда премьер-министра Италии Джорджии Мелони уже активно консультируется с экспертами по этому вопросу и обсуждает планы по реанимации этой забытой технологии. Есть данные, что итальянские чиновники уже посетили Канаду для изучения соответствующих разработок, а также обратились за консультациями к французским коллегам.

Причиной такой политики стали высокие цены на энергоносители, которые ударили по итальянской экономике. Италия сильно зависит от импорта природного газа, что делает ее более уязвимой, чем многие европейские страны, к колебаниям цен на этот углеводород. Ситуация усугубилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, который парализовал поставки нефти и газа и привел к резкому росту цен на энергоносители.

Итальянские энергетические компании уже создали научно-исследовательскую компанию в области атомной энергетики, которая называется Nuclitalia. Ее эксперты изучат целесообразность возвращения к ядерным реакторам. Итальянский производитель энергии Enel SpA владеет 51 процентом акций компании, Ansaldo Energia SpA — 39 процентами, а оборонная компания Leonardo SpA — 10 процентами.

В феврале 2025 года о необходимости возвращения к атомной энергетике заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.