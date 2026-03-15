Европейская страна возродит забытую технологию из-за проблем с газом

13:39, 15 марта 2026

Bloomberg: Италия собирается возродить атомную энергетику из-за дорогого газа
Кирилл Луцюк

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

Спустя почти 40 лет после закрытия в Италии последнего ядерного реактора власти этой европейской страны собрались возродить атомную энергетику, видя в ней лекарство от упадка экономики. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, команда премьер-министра Италии Джорджии Мелони уже активно консультируется с экспертами по этому вопросу и обсуждает планы по реанимации этой забытой технологии. Есть данные, что итальянские чиновники уже посетили Канаду для изучения соответствующих разработок, а также обратились за консультациями к французским коллегам.

Причиной такой политики стали высокие цены на энергоносители, которые ударили по итальянской экономике. Италия сильно зависит от импорта природного газа, что делает ее более уязвимой, чем многие европейские страны, к колебаниям цен на этот углеводород. Ситуация усугубилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, который парализовал поставки нефти и газа и привел к резкому росту цен на энергоносители.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Итальянские энергетические компании уже создали научно-исследовательскую компанию в области атомной энергетики, которая называется Nuclitalia. Ее эксперты изучат целесообразность возвращения к ядерным реакторам. Итальянский производитель энергии Enel SpA владеет 51 процентом акций компании, Ansaldo Energia SpA — 39 процентами, а оборонная компания Leonardo SpA — 10 процентами.

В феврале 2025 года о необходимости возвращения к атомной энергетике заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Последние новости

    Российская армия вступила в бой с «Азовом»

    В российское село начали ходить медведи-воры

    Changan раскрыл оснащение нового брутального кроссовера Deepal для России

    Европейская страна возродит забытую технологию из-за проблем с газом

    Найден последний гражданин Советского Союза

    Песков рассказал о визите представителя Франции в Россию

    Песков указал на ошибку Европы по Украине

    Во Франции высказались об отправке военных на Ближний Восток

    Звезда реалити-шоу с терминальной стадией рака дала совет зрителям

    Стало известно о паузе в переговорах по Украине из-за США

    Все новости
