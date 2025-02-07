Евросоюз подтвердил готовность стать свободным от энергоносителей из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о необходимости отказа от энергоносителей из РФ

Входящим в ЕС странам необходимо полностью избавиться от зависимости от энергоносителей из России, поэтому объединение продолжит развивать возобновляемую энергетику. Об этом на пресс-конференции в Польше заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз должен добиться снижения стоимости энергии, для чего надо развивать и атомную энергетику. Что касается возобновляемых источников, то они к тому же позволят создать новые рабочие места в Европе.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз намерен защищать свои интересы и в отношениях с действующей американской администрацией президента Дональда Трампа. Если последний решится ввести пошлины на европейские товары, ЕС обязательно ответит, хотя приоритетом для него остается трансатлантическое партнерство.

В конце февраля глава ЕК хочет встретиться с руководителями ведущих промышленных компаний Европы и рассказать, как она собирается повысить их конкурентоспособность. Предположительно, мероприятие состоится после того, как Еврокомиссия представит обновленную стратегию перехода на чистую энергию, позволяющую выдержать конкуренцию с Китаем и США.