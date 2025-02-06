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19:35, 6 февраля 2025Экономика

Фон дер Ляйен нашла способ спасти промышленность Евросоюза

Bloomberg: В Евросоюзе надеются спасти промышленность, создав новые рынки
Кирилл Луцюк

Фото: Mariana Greif / Reuters

В конце февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена встретиться с руководителями ведущих промышленных компаний и рассказать, как она собирается повысить конкурентоспособность предприятий Евросоюза. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, глава ЕК заверит ведущих производителей в том, что Европейский союз примет меры по повышению конкурентоспособности в ходе амбициозной зеленой реформы. Есть сведения, что эта встреча пройдет вскоре после того, как Еврокомиссия представит «Чистую промышленную сделку» — стратегию, которая поможет Европе выстоять в противостоянии с США и Китаем.

Издание напомнило, что фон дер Ляйен сделала конкурентоспособность европейской промышленности ключевым политическим приоритетом. Однако производителей настораживают планы ЕС по сокращению выбросов, высокие цены на энергоносители и китайские субсидии. Кроме того, их настроение испортилось еще сильнее, после того как президент США Дональд Трамп отказался от климатических целей США, а риск торговой войны вырос.

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План фон дер Ляйен состоит в том, чтобы развеять эти опасения и попытаться сохранить промышленность в Европе, пообещав доступную энергию, финансирование чистых инвестиций и создание новых рынков. Предполагается, что в рамках сделки зеленые правила упростят, а компаниям обеспечат улучшенный доступ к ресурсам и более устойчивым цепочкам создания стоимости.

Ранее сообщалось, что Брюссель собрался применить против технологических компаний США такой механизм, как Anti-Coercion Instrument (ACI). Это может быть самым жестким из возможных ответов. Он позволяет Еврокомиссии отменять защиту прав интеллектуальной собственности, а также блокировать прямые иностранные инвестиции.

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