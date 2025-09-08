Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 8 сентября 2025Россия

В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

Военкор Котенок поправил предложившего разделение Украины на три части Орбана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters

Военкор Юрий Котенок поправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил разделить Украину на три части. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Военкор отреагировал на слова Орбана о том, что после завершения конфликта Украина будет поделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную. Запад уже признал существование российской зоны контроля на Украине, а споры теперь идут только о размере территорий, которые будут контролироваться Москвой, добавил он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой "российской части Украины" не будет, будет именно Россия. И "украинской" тоже не будет — будет западная. Вне зависимости от того, сколько областей Киев формально сохранит под своим контролем, понятно, что к украинской субъектности это отношения иметь уже не будет», — сказал Котенок.

По его словам, торг по вопросу о демилитаризованной зоне еще не начался, хотя этот вопрос во многом является ключевым. В том числе это касается ширины этой зоны и того, кем она будет заполнена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной будет произведен обмен. Речь идет про территориальные изменения, уточнил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

    Монсон предложил провести бой Дзюбе

    В России признали начало строительства «Силы Сибири-2» без контракта

    Стало известно о заработках ВСУ на пристрастии российских детей

    Ведущая экономика Европы резко снизила торговлю с Россией

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены

    Израиль пригрозил разрушить Газу

    В России объявили в розыск литовского журналиста за его посты

    Народный артист РСФСР признался в лудомании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости