В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

Военкор Котенок поправил предложившего разделение Украины на три части Орбана

Военкор Юрий Котенок поправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил разделить Украину на три части. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Военкор отреагировал на слова Орбана о том, что после завершения конфликта Украина будет поделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную. Запад уже признал существование российской зоны контроля на Украине, а споры теперь идут только о размере территорий, которые будут контролироваться Москвой, добавил он.

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой "российской части Украины" не будет, будет именно Россия. И "украинской" тоже не будет — будет западная. Вне зависимости от того, сколько областей Киев формально сохранит под своим контролем, понятно, что к украинской субъектности это отношения иметь уже не будет», — сказал Котенок.

По его словам, торг по вопросу о демилитаризованной зоне еще не начался, хотя этот вопрос во многом является ключевым. В том числе это касается ширины этой зоны и того, кем она будет заполнена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной будет произведен обмен. Речь идет про территориальные изменения, уточнил он.