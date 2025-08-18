Арестович предрек раздел Украины на три части

Арестович: Украину могут разделить на три части, одна из которых будет в России

Украину могут в будущем разделить на три части, одна из которых окажется в составе России. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Вполне вероятен и сценарий раздела Украины на три части, в котором РФ заберет земли имперского освоения (восточную и южную части)», — написал он.

По словам бывшего советника, из бывших земель Гетманщины (центральной части республики) будет образована Украина, похожая на современную Белоруссию, а на западных территориях страны будут воплощать свои идеи «профессиональные украинцы».

Ранее Арестович заявил, что наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является его заморозка. По его словам, после этого на Украине будут проведены выборы главы государства.