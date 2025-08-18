Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 18 августа 2025Бывший СССР

Арестович предрек раздел Украины на три части

Арестович: Украину могут разделить на три части, одна из которых будет в России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Украину могут в будущем разделить на три части, одна из которых окажется в составе России. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Вполне вероятен и сценарий раздела Украины на три части, в котором РФ заберет земли имперского освоения (восточную и южную части)», — написал он.

По словам бывшего советника, из бывших земель Гетманщины (центральной части республики) будет образована Украина, похожая на современную Белоруссию, а на западных территориях страны будут воплощать свои идеи «профессиональные украинцы».

Ранее Арестович заявил, что наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является его заморозка. По его словам, после этого на Украине будут проведены выборы главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

    В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

    Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

    Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

    Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

    Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

    Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

    Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости