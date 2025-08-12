Бывший СССР
Арестович объявил наиболее вероятный сценарий окончания СВО

Арестович: Наиболее вероятным сценарием является заморозка конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является его заморозка. Об этом пишет экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Дело идет к остановке войны и к быстрым выборам. Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения», — заявил он. Арестович отметил, что возможны и другие варианты.

В их числе, отмечает экс-советник, уступки со стороны, которые «могут удивить».

Ранее Алексей Арестович допустил переход 12 областей Украины под контроль России. По его мнению, подобные потери могут произойти в случае неготовности Киева подписать перемирие с Москвой.

