Арестович заявил о возможности потери Украиной 12 областей в ходе СВО

Россия может взять под контроль до 12 областей Украины, если Киев не согласится на перемирие. Такое заявление сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом России в реестр иноагентов).

«Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — допустил он переход территорий под контроль России в ходе специальной военной операции (СВО).

Арестович подчеркивает, что подобные потери могут произойти в случае, если Киев не будет готов подписать перемирие с Москвой. Он также заявил, что личность подписанта с украинской стороны не так важна, отметив, что это мог бы быть не только действующий лидер страны Владимир Зеленский, но и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Последнего Арестович видит в качестве возможной замены Зеленского на посту президента страны.

Ранее в США прокомментировали готовящуюся смену власти на Украине. Американский аналитик Скотт Риттер назвал Залужного «специально отобранным внешними силами наследником».