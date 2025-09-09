Mash: Хакеры KillNet узнали о планах Европы по оккупации Украины ради ресурсов

Хакеры из группировки KillNet узнали о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Это утверждает Mash в Telegram.

Издание опубликовало карту под заголовком «Объединенные силы "Коалиции желающих"» от 16 апреля 2025 года, которую хакеры получили в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На ней изображена схема размещения иностранных военных на Украине.

«Если верить карте и полученным хакерами протоколам секретных встреч "коалиции желающих", в операции по оккупации участвуют как минимум четыре страны — Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в материале.

Утверждается, что Франция намерена добывать на территории республики полезные ископаемые, Великобритания — контролировать логистические хабы. Польша и Румыния якобы получат себе территории Украины. По данным издания, предполагаемую операцию Европа планирует согласовать с Киевом, а для взятия контроля над территориями на Украину введут порядка 50 тысяч военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законными целями для ВС России. Российский лидер добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на территории Украины является одной из первопричин втягивания Киева в НАТО.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить свои военные контингенты на Украину в качестве возможных гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения.