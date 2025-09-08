«Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о последствиях последних заявлений российского президента Владимира Путина о контингентах НАТО на Украине. По его словам, число европейских стран, готовых отправить свои войска в соседнюю с РФ республику, заметно сократилось после высказываний российского главы.

Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем Владимир Рогов сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов

Рогов подчеркнул, что представители западных стран начали стремительно отказываться от идеи французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе огласил список из 26 стран, готовых направить своих военнослужащих на Украину.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для Российской армии

Среди стран, готовых на такой шаг, Макрон называл Францию, Британию, Финляндию, Канаду, Германию, Италию и другие. Соответствующее заявление было сделано во время встречи «коалиции желающих».

Выступая после этого на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин сообщил, что военный контингент стран Североатлантического альянса на территории Украины станет законными целями для Вооруженных сил России.

Если там [на Украине] будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения Владимир Путин президент России

Российский президент подчеркнул, что возможное размещение военного контингента стран НАТО на территории соседней страны — одна из первопричин втягивания Украины в альянс. А Москва, как известно, не желает видеть Украину в составе объединения.

Фото: Stringer / Reuters

Рогов пояснил, что подобные действия со стороны стран Запада станут провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.

Шесть стран фактически сразу отказались от участия в инициативе

В их число вошли Польша, Италия, Япония, Болгария, Румыния и Хорватия. Высокопоставленные представители указанных государств выступили против этой идеи.

Как указал премьер-министр Польши Дональд Туск, его страна ответственна за логистику и от нее этого вполне достаточно. В свою очередь итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сообщила, что ее страна готова на обучение украинских солдат за пределами Украины, но не на отправку собственных войск. Другие же просто отказались от участия в этом плане.

При этом отправку военнослужащих на помощь Киеву рассматривают достаточно нейтральные по отношению к конфликту Швейцария и Австрия.