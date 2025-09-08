Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 8 сентября 2025Бывший СССР

«Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о последствиях последних заявлений российского президента Владимира Путина о контингентах НАТО на Украине. По его словам, число европейских стран, готовых отправить свои войска в соседнюю с РФ республику, заметно сократилось после высказываний российского главы.

Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем

Владимир Роговсопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов

Рогов подчеркнул, что представители западных стран начали стремительно отказываться от идеи французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе огласил список из 26 стран, готовых направить своих военнослужащих на Украину.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для Российской армии

Среди стран, готовых на такой шаг, Макрон называл Францию, Британию, Финляндию, Канаду, Германию, Италию и другие. Соответствующее заявление было сделано во время встречи «коалиции желающих».

Выступая после этого на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин сообщил, что военный контингент стран Североатлантического альянса на территории Украины станет законными целями для Вооруженных сил России.

Если там [на Украине] будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения

Владимир Путинпрезидент России

Российский президент подчеркнул, что возможное размещение военного контингента стран НАТО на территории соседней страны — одна из первопричин втягивания Украины в альянс. А Москва, как известно, не желает видеть Украину в составе объединения.

Фото: Stringer / Reuters

Рогов пояснил, что подобные действия со стороны стран Запада станут провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.

Шесть стран фактически сразу отказались от участия в инициативе

В их число вошли Польша, Италия, Япония, Болгария, Румыния и Хорватия. Высокопоставленные представители указанных государств выступили против этой идеи.

Материалы по теме:
Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске
Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске
5 сентября 2025
«Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине
«Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине
5 сентября 2025

Как указал премьер-министр Польши Дональд Туск, его страна ответственна за логистику и от нее этого вполне достаточно. В свою очередь итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сообщила, что ее страна готова на обучение украинских солдат за пределами Украины, но не на отправку собственных войск. Другие же просто отказались от участия в этом плане.

При этом отправку военнослужащих на помощь Киеву рассматривают достаточно нейтральные по отношению к конфликту Швейцария и Австрия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Иностранца задержали за подготовку терактов в России

    Блогеру Лерчек предъявили обвинение в валютных преступлениях

    Алиханов рассказал о целях промышленного сбора

    У пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрелов гражданских автомобилей

    Юноша жестоко расправился с 15-летней бывшей в российском отеле

    Стали известны детали плана Еврокомиссии против России

    Анна Седокова похвасталась прессом в откровенном образе

    В одной постсоветской стране создадут министерство искусственного интеллекта

    Нетипичный окрас «Суперджета» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости