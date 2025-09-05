Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал совместное фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с лидерами Евросоюза опубликовал в своей социальной сети Truth Social фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске.

На фото, опубликованном главой Белого дома, оба президента смотрят в небо. После этого снимка Трамп опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над лидерами двух стран в момент съемки. Оба кадра остались без подписи.

Европейские союзники Украины разочарованы разговором с Трампом

Как сообщило издание Bild, европейские союзники разочарованы разговором с Трампом. Издание отметило, что в четверг состоялся напряженный телефонный разговор между американским лидером и европейскими политиками в рамках «встречи коалиции» желающих в Париже.

Недовольство и разочарование среди сторонников Украины из-за Трампа Bild

Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, что импорт энергоносителей в Европу значительно сократился с 2022 года.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.

Стало известно, что Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже, на которой обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после ее начала.

Европа не верит, что Трамп введет санкции

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, были предприняты попытки скоординировать совместный подход с американским президентом: европейские союзники Киева предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако пока неясно, согласился ли на это Трамп, говорится в материале Bild.

Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг Bild

3 сентября газета The New York Post сообщила, что администрация президента США хочет, чтобы Европа отказалась от российской нефти и присоединилась к возможным новым санкциям против Москвы.

По словам источника, идея предлагаемых Вашингтоном санкций «обсуждалась уже давно», но в настоящее время Трамп вновь рассматривает их. Американский чиновник добавил, что европейские партнеры «должны быть готовы к ним присоединиться».

26 августа Трамп объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине. Американский лидер добавил, что ограничения могут быть «очень серьезными».