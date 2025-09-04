Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал снятое на Аляске фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с лидерами Евросоюза опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске. Кадр Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.

На фото, опубликованном Трампом, оба президента смотрят в небо. После этого снимка американский лидер опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над лидерами двух стран в момент съемки.

Ранее были раскрыты подробности разговора Трампа с лидерами ЕС. По данным Bild, политики сомневаются в готовности президента США вводить новые антироссийские санкции.