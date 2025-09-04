Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:18, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал снятое на Аляске фото с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после разговора с лидерами Евросоюза опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске. Кадр Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.

На фото, опубликованном Трампом, оба президента смотрят в небо. После этого снимка американский лидер опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над лидерами двух стран в момент съемки.

Ранее были раскрыты подробности разговора Трампа с лидерами ЕС. По данным Bild, политики сомневаются в готовности президента США вводить новые антироссийские санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

    Украинский беспилотник попытался атаковать склад с топливом в Луганске

    Следствие закрыло дело о даче взяток против российского миллиардера

    Вратарь сборной России рассказал о своей зависимости

    Приглашение Зеленского в Москву назвали тестом на мир

    На Украине решили штрафовать не говорящих по-украински таксистов

    Британец принял православие и отправился на СВО

    В России заявили о воплощении в жизнь одного тезиса Путина

    Российский боец две недели полз до своих в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости