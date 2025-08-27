Мир
22:16, 26 августа 2025

Трамп объяснил отсрочку введения антироссийских санкций

Трамп заявил, что не вводит новые санкции против РФ из-за надежды на мир
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине. Американский лидер добавил, что санкции могут быть «очень серьезными». Выступление Трампа транслируется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Я хочу увидеть сделку ... То, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы этот [конфликт] закончился», — сказал президент.

Ранее американский лидер выразил надежду на очень быстрое урегулирование на Украине.

