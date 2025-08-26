Мир
22:14, 26 августа 2025Мир

Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

Трамп выразил надежду на очень быстрое урегулирование на Украине и в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — уточнил он.

15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

