Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

NYP: Администрация Трампа хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Европа отказалась от российской нефти и присоединилась к возможным новым санкциям против Москвы. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать (...). Также США хотят, чтобы европейцы активизировали свою поддержку безопасности и процветания Украины после окончания конфликта», — сообщил изданию неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам источника, идея предлагаемых Вашингтоном санкций «обсуждалась уже давно», но в настоящее время Трамп вновь рассматривает их. Американский чиновник добавил, что европейские партнеры «должны быть готовы к ним присоединиться».

26 августа Трамп объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине. Американский лидер добавил, что ограничения могут быть «очень серьезными».

