На Западе заявили о недовольстве и разочаровании среди сторонников Украины из-за Трампа

Bild: Европейские союзники Украины разочарованы разговором с Трампом

Европейские союзники Украины разочарованы разговором с президентом США Дональдом Трампом, об этом сообщило издание Bild.

«Недовольство и разочарование среди сторонников Украины из-за Трампа. По данным Bild, в четверг состоялся напряженный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главами европейских государств и правительств, включая канцлера Фридриха Мерца», — говорится в публикации.

Издание отметило, что Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, что импорт энергоносителей в Европу значительно сократился с 2022 года.

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, были предприняты попытки скоординировать совместный подход с американским президентом: европейские союзники Киева предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако пока неясно, согласился ли на это Трамп, говорится в материале.

По информации издания, европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг.

Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих». Стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.

