В России рассказали об «отрезвляющем душе» для европейских стран

Рогов: Заявление Путина стало для многих европейских стран отрезвляющим душем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина об отправке войск европейских стран на Украину стало «отрезвляющим душем» для многих западных лидеров. Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось», — сказал он.

5 сентября российский лидер заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины станет законной целью для российских войск. Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал о «новом качестве» отношений России и Германии. По его словам, в случае поставок дальнобойных немецких ракет Taurus управление ими будут осуществлять немецкие военнослужащие В таком случае Россия вправе применить оружие против Германии.

