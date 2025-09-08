В России рассказали об «отрезвляющем душе» для европейских стран

Рогов: Заявление Путина стало для многих европейских стран отрезвляющим душем

Заявление президента России Владимира Путина об отправке войск европейских стран на Украину стало «отрезвляющим душем» для многих западных лидеров. Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось», — сказал он.

5 сентября российский лидер заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины станет законной целью для российских войск. Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал о «новом качестве» отношений России и Германии. По его словам, в случае поставок дальнобойных немецких ракет Taurus управление ими будут осуществлять немецкие военнослужащие В таком случае Россия вправе применить оружие против Германии.