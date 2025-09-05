Бывший СССР
«Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

Путин назвал избыточными запросы Киева приехать на встречу в названное ими место
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Запросы Киева по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на предложенной украинской стороной площадке являются избыточными. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу, — мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул готовность к встрече с Зеленским

Президент России отметил в ходе выступления противоречивость заявлений Киева о готовности к встрече на высшем уровне. Он подчеркнул, что совсем недавно украинская власть исключала всякие контакты с Москвой, а сейчас выступает с предложением переговоров.

Путин также назвал Москву лучшим местом для переговоров с Украиной по урегулированию. Он указал на неоднократные заявления Кремля о готовности к переговорам.

В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва

Владимир Путинпрезидент России

Путин пообещал 100-процентную гарантию безопасности Зеленскому в случае его приезда в Москву. Он подчеркнул готовность российской стороны обеспечить все условия для работы и проведения встречи на высшем уровне.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кремль ответил на заявления Зеленского о возможности встречи в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил мотивы приглашения Владимира Зеленского в Москву и опроверг возможные требования капитуляции Киева. Он также подчеркнул, что для организации встречи на высшем уровне необходимо проделать большой объем работы, включая решение технических и гуманитарных вопросов.

Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел [Андрея Сибигу]

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нынешний уровень делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским уже является достаточно высоким. По его словам, в Кремле высоко оценивают ранее проделанную переговорщиками работу.

4 сентября Зеленский отказался ехать на встречу с Путиным в Москву. Его заявление стало уже вторым отказом от предложения российской стороны. По мнению политика, наиболее подходящим результатом встречи на высшем уровне было бы окончание конфликта.

Москва назвала размещение иностранных войск первопричиной втягивания Украины в НАТО

Владимир Путин назвал размещение западных войск на территории Украины одной из причин втягивания страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО). По словам российского лидера, после достижения мира на Украине необходимости в размещении контингента не будет.

Президент России отметил, что в случае размещения на территории Украины западные войска станут законными целями для Вооруженных сил России.

Если там [на Украине] будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения

Владимир Путин

Он подчеркнул, что в случае появления иностранных контингентов в ходе боевых действий вопрос станет особенно острым.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже о наличии готового проекта по гарантиям безопасности для Украины, включающего в себя размещение иностранных войск. По его словам, 26 государств выразили готовность отправить контингент на Украину или поддержать размещение.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Путин рассказал об испуге Януковича из-за возможных эффектов вступления в ЕС

В ходе выступления Владимир Путин описал реакцию бывшего президента Украины Виктора Януковича на возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) словами «посчитал и прослезился». Российский лидер также подчеркнул, что в случае такого развития событий Киев потерял бы экономические связи с Москвой.

Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине

Владимир Путинпрезидент России

Президент России подчеркнул, что Москва допускает членство Украины в ЕС, в отличие от вступления в НАТО. Он отметил, что выбор европейской интеграции является законным правом Киева. При этом, по словам Путина, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.

1 сентября Янукович впервые за долгое время выступил публично и рассказал о своей работе над сближением страны с Евросоюзом. По его словам, европейские партнеры повели себя некорректно в ходе переговоров в 2013-2014 годах. Экс-президент Украины также отметил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО.

