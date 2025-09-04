Зеленский допустил, что конфликт на Украине можно урегулировать по «корейскому сценарию». В чем выгода этого плана для Киева?

Зеленский заявил о возможности корейского сценария раздела Украины

Президент Владимир Зеленский допустил возможность «корейского сценария» урегулирования конфликта на Украине. С таким предположением он выступил в интервью французскому изданию Le Point.

Вы спрашиваете меня, возможен ли такой сценарий на Украине? Я отвечаю, что все возможно. Стоит отметить, что у Южной Кореи есть важный союзник: Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский президент Украины

Киев потребовал аналогичные Южной Корее гарантии безопасности

Зеленский заявил, что ключевым гарантом безопасности Южной Кореи является военная поддержка со стороны США. В качестве возможного примера гарантий он привел систему противовоздушной обороны страны, в частности поставки ЗРК Patriot.

Что такое «корейский сценарий»? «Корейский сценарий» — устойчивое название урегулирования войны в Корее 1950-1953 годов между Республикой Корея и КорейскойНародно-Демократической Республикой. Соглашение между сторонами о прекращении огня включало в себя определение демаркационной линии по 38-ой параллели и создание двухкилометровой демилитаризованной зоны, однако при этом полноценное мирное соглашение так и не было заключено. Позднее и Южная, и Северная Корея использовали этот факт для поддержания претензий на всю территорию Корейского полуострова. Разговоры о «корейском сценарии» на Украине начались еще в начальный этап специальной военной операции: еще в марте 2022 года начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял о якобы наличии подобных планов у российского руководства. Впоследствии дискуссию о «корейском варианте» урегулирования по линии боевого соприкосновения подхватило и западное экспертное сообщество. Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, причины Корейской войны принципиально отличаются от событий, приведших к конфликту на Украине. Он подчеркнул, что события 1950-1953 годов являются интернационализированной гражданской войной, которую ошибочно считают прокси-конфликтом между СССР и США.

При этом украинский лидер подчеркнул, что полное повторение «корейского сценария» невозможно из соображений безопасности. Он также сослался на разницу в территории и численности населения между Северной Кореей и Россией. По мнению политика, в случае Украины главными гарантиями будут единство Украины и западных партнеров, включая Вашингтон, и сохранение потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами Владимир Зеленский президент Украины

Как заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, «корейский сценарий» может стать одним из реалистичных сценариев урегулирования конфликта. По его словам, в настоящий момент Киев ведет консультации с европейскими лидерами по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что окончательное решение остается за Владимиром Зеленским.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Зеленский захотел повторить путь Южной Кореи

Зеленский также предрек Украине экономическое развитие по южнокорейскому сценарию. По его словам, Сеул совершил «скачок вперед в цивилизации, технологиях и экономике».

Это пример торжества ценностей. Развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием Северной Кореи Владимир Зеленский президент Украины

Политик назвал послевоенное развитие Республики Корея «хорошим примером» для Киева. Он также добавил, что самым главным для государства является необходимость «сосредоточиться на людях».

На Западе посчитали «корейский сценарий» выгодным для Украины

По мнению обозревателя The Telegraph Марка Бролина, сценарий временной заморозки конфликта на Украине по корейскому образцу поможет стране в будущем вновь захватить потерянные территории. Он подчеркнул, что «корейский сценарий» является наименее плохим вариантом для Киева.

Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени Марк Бролин журналист The Telegraph

Автор подчеркнул, что заморозка конфликта без юридических соглашений сохраняет за Украиной претензии на территории и в то же время дает время для подготовки к продолжению конфликта с Россией. По его мнению, речь в этом случае идет лишь о признании реалий на поле боя, а не о юридическом признании уступок или отмене антироссийских санкций. Журналист также признал, что в этом случае Киев может возобновить конфликт «спустя годы, а не десятилетия».

Позиция России

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной заморозке конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения и указал на необходимость долгосрочного мира. Он отметил истощение ВСУ и подчеркнул, что длительное перемирие даст Киеву возможность восстановить потенциал для возобновления боевых действий.

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта. Он однозначно ответил, что Москва не пойдет на такой шаг, так как это противоречит Конституции страны.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на заявления Зеленского о «корейском сценарии» и указал на позицию Москвы по устранению первопричин конфликта на Украине. Политик отметил, что для мирного соглашения важен нейтральный статус Украины и сокращение личного состава ВСУ.